مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به ورود سامانه سرد و بارشی به بیشتر مناطق استان، از تشدید فعالیت این سامانه تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان اردبیل از دیروز، ۲۴ ساعت گذشته به ویژه نقاط جنوبی استان تحت تاثیر قرار گرفت و بیشترین میزان بارش با ۱۹ میلی‌متر در برندق از توابع خلخال و ۱۸ میلی‌متر در قره قشلاق از توابع کوثر ثبت شد.

وی با اشاره به آغاز بارش باران از صبح امروز در اردبیل اضافه کرد: با تداوم فعالیت این سامانه بارشی امروز و فردا (چهارشنبه) آسمان استان ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد خواهد بود و بارش باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین با توجه به وزش باد تند تا به نسبت شدید در بعضی از مناطق جنوبی و کوهستانی استان، از عصر تا اواخر وقت چهارشنبه کولاک برف در جاده‌های کوهستانی دور از انتظار نیست.

کوهی افزود: عصر امروز تا ظهر چهارشنبه احتمال اختلال موقت در پرواز‌های فرودگاه‌های استان اردبیل وجود دارد، اما از روز پنجشنبه (۲۰ آذر) با خروج سامانه بارشی از میزان ابرناکی در طول روز کاسته خواهد شد و تا اوایل هفته آینده جوی پایدار مورد انتظار است.

وی گفت: اوج فعالیت این سامانه بارشی از عصر امروز تا اواخر وقت فردا خواهد بود که در همین راستا هشدار سطح زرد شماره ۲۶ و هشدار سطح نارنجی شماره چهار صادر شده و انتظار می‌رود مردم به توصیه‌های هواشناسی در این زمینه توجه کنند.

آسمان اردبیل در حال حاضر ابری و بارانی، سرعت وزش باد ۱۰ کیلومتر بر ساعت و دمای هوا هفت درجه سانتی‌گراد بالای صفر است.