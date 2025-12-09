به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان اصفهان، از برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا سال ۱۴۰۴ در دو حوزه امتحانی این استان خبر داد و گفت: آزمون دریافت پروانه وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در اصفهان با مشارکت ۶۱۵۵ داوطلب برگزار می‌شود.

نرگس صلواتی افزود: این آزمون جمعه این هفته به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی گفت: داوطلبان اصفهانی در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه پیام نور اصفهان رقابت خواهند کرد.

بگفته وی امسال در مجموع ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ نفر در سراسر کشور در آزمون وکالت شرکت می‌کنند که از این میان، ۶ هزار و ۱۵۵ نفر مربوط به استان اصفهان واز این تعداد، ۳ هزار و ۴۹۲ نفر زن و ۲ هزار و ۶۶۳ نفر مرد هستند.

رئیس مرکز وکلای استان اصفهان گفت: طبق برنامه‌ریزی سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه آزمون حدود ۴۰ روز کاری پس از برگزاری منتشر خواهد شد.