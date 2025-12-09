دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک در بازدید میدانی از بهشت‌زهرای کوی لور، بر ضرورت اقدام فوری دستگاه‌های اجرایی برای احداث جاده دسترسی این آرامستان و رفع گره ترافیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی مطالبه شهروندان و گزارش‌های ارسالی درباره مشکلات ترافیکی مسیر دسترسی به بهشت‌زهرای کوی لور، حسن سپهوند، دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک، با حضور در محل، وضعیت این مسیر را به‌صورت میدانی بررسی کرد.

در این بازدید که با همراهی شهردار اندیمشک، بخشدار مرکزی و مدیران دستگاه‌های جهاد کشاورزی، راهداری، شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر انجام شد، ابعاد فنی و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان اندیمشک با اشاره به اینکه وضعیت فعلی جاده موجب نارضایتی مردم شده است، اعلام کرد: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند مراحل قانونی پروژه را بدون تأخیر انجام دهند و عملیات تعریض، زیرسازی و آسفالت مسیر را در زمان مقرر آغاز کنند.

براساس تصمیمات اتخاذشده، ادارات مربوطه مکلف شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصوبات لازم را تهیه و هماهنگی‌های اجرایی را انجام دهند تا عملیات تکمیل این محور پیش از پایان سال به نتیجه برسد.