مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با تأکید بر اینکه حجم موجود مخازن سد‌های کشور همچنان بسیار کم است گفت: اکنون با ۳۲ درصد پرشدگی مخازن، یکی از حداقلی‌ترین وضعیت‌های تاریخی را تجربه می‌کنیم. در برخی سد‌ها این عدد بسیار پایین‌تر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با اشاره به وضعیت کم‌سابقه بارش‌ها اعلام کرد: کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون تنها ۷ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده که این رقم در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۰ میلی‌متری برای این مقطع زمانی، نشان‌دهنده کاهش ۸۵ درصدی بارش‌ها است.

فعال‌ترین سامانه بارشی سال از راه می‌رسد

قاسم‌زاده با تأکید بر اینکه از ابتدای سال آبی شرایط بارشی بسیار ضعیف بوده است، گفت: سامانه‌ای که طی روز‌های آینده وارد کشور می‌شود از فعال‌ترین سامانه‌هایی است که طی یک سال گذشته تجربه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود حدود دو هفته در کشور ماندگار باشد.

به گفته وی، این سامانه همزمان از سامانه‌های مدیترانه‌ای و سامانه‌های ورودی از دریای سرخ تغذیه خواهد شد و هم‌زمانی آن با کاهش دما موجب می‌شود سهم ریزش‌های جوی افزایش یابد.

با این حال، قاسم‌زاده تأکید کرد: نباید تصور کرد این بارش‌ها شرایط را به‌طور کامل بهبود می‌دهد و وضعیت هنوز با نرمال فاصله قابل‌توجهی خواهد داشت.

بارش‌ها میانگین کشور را بالا می‌برد، اما کم‌بارشی جبران نمی‌شود

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور بیان داشت: نتایج مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد این سامانه می‌تواند در صورت وقوع کامل، کمتر از ۲۰ میلی‌متر به متوسط بارش کشور اضافه کند. با این حال در پایان فعالیت سامانه نیز کشور همچنان با کاهش جدی بارش نسبت به بلندمدت روبه‌رو خواهد بود و کسری بارش‌ها همچنان پابرجاست.

تأثیر مثبت بر سد‌های مهم؛ تهران، بوکان، کرخه و کارون

قاسم‌زاده یکی از جنبه‌های مثبت این سامانه را تأثیر آن بر مخازن سد‌هایی دانست که با کمبود جدی آب روبه‌رو هستند و گفت: هر پنج سد تهران از این سامانه تأثیر می‌پذیرند. سد بوکان نیز بارش مناسبی دریافت می‌کند. سد‌های حوضه کرخه و کارون نیز از این بارش‌ها منتفع خواهند شد. ولی با توجه به کسری جدی در مخازن این سدها، متأسفانه همچنان فاصله با شرایط نرمال جدی خواهد ماند.

قاسم‌زاده گفت: در فلات مرکزی و برخی بخش‌های کشور فعالیت جدی مشاهده نمی‌شود و محدودیت‌ها در این مناطق ادامه خواهد داشت.

افزایش ورودی به دریاچه ارومیه

وی یکی از نکات مهم را تأثیر مثبت سامانه بر حوضه آبریز دریاچه ارومیه دانست و بیان داشت: بارش‌های مستقیم در این حوضه در مدل‌ها مقادیر مناسبی را نشان می‌دهد و در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها، انتظار داریم بستر دریاچه آبگیری داشته باشد و بخشی از پیکره طبیعی آن دوباره احیا شود.

وی هشدار داد: این بارندگی‌ها به هیچ‌وجه جبران‌کننده کسری مخازن نیست. حتی با وقوع سیلاب در رودخانه‌ها، انتظار نداریم سد‌ها بتوانند کسری چندماهه خود را جبران کنند.

هشدار درباره سیلاب و ضرورت پرهیز از ورود به بستر رودخانه‌ها

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به هشدار‌های سازمان هواشناسی کشور نسبت به خطرات سیلاب گفت: استان‌های غربی، رشته کوه زاگرس، شمال‌غرب، ارتفاعات البرز، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و بخش‌هایی از شمال کشور احتمالاً با افزایش جریان رودخانه‌ها و در برخی نقاط با رگبار‌های شدید و سیلاب مواجه خواهند شد؛ لذا طی دو هفته آینده هرگونه تردد و فعالیت در بستر رودخانه‌های مناطق یاد شده، ممنوع یا باید با نهایت احتیاط انجام شود.

وی تأکید کرد: لازم است مردم هشدار‌های سازمان هواشناسی را دقیق دنبال کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.