بلیت سینما‌ برای بانوان نیم‌بها شد

به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، بلیت سینما‌ها در سراسر کشور برای بانوان نیم‌بها شد.