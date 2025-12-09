بلیت سینما برای بانوان نیمبها شد
به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، بلیت سینماها در سراسر کشور برای بانوان نیمبها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: به منظور ارج نهادن به مقام والای زن و مادر ایرانی و به پیشنهاد سازمان سینمایی کشور، شورای صنفی نمایش تصویب کرد که بلیت سینماها در روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برای بانوان بهصورت نیمبها عرضه شود.
شریفی با بیان اینکه این اقدام در جهت پاسداشت جایگاه ارزشمند بانوان در جامعه انجام میشود، ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح فرهنگی زمینهساز رونق سالنهای سینما و افزایش استقبال عمومی از آثار در حال اکران باشد.