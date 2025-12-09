به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی شمس با اعلام این موضوع گفت: در راستای حفاظت از منابع آب شهرستان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی دیم، بیش از ۳۰۰ متر لوله انتقال آب در روستای آغ‌تپه به دستور دادستان و با همکاری کارکنان اداره منابع آب، مأموران یگان امداد منطقه انتظامی و پاسگاه انتظامی شهری جمع‌آوری شد.

او افزود: این اقدام در پاسخ به مطالبه عمومی مردم و به‌منظور صیانت از منابع آبی و جلوگیری از آبیاری اراضی دیم انجام گرفت و طی آن لوله‌های غیرمجاز انتقال آب به طول تقریبی ۳۰۰ متر قطع و جمع‌آوری شد.

شمس ادامه داد: اجرای این عملیات که نقش مهمی در تعادل‌بخشی و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی دارد، تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف منابع آبی را به دنبال داشته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مقامات قضایی و انتظامی حاضر در محل و همچنین ریاست و کارکنان اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای تأمین ماشین‌آلات لازم، اعلام کرد: برابر مصوبات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، این اقدامات در روز‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.