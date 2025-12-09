به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، علاوه بر محقق نشدن وعده حل مشکل تامین نهاده های دامی در هفته نخست آذر ماه در استان سمنان ، یادگار احمدی مدیرکل صمت استان سمنان هفته دوم آذر ماه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان گفته بود : در بخش نهاده های دامی مقرر شد سمنان به کمک استان های مرزی بدون انتقال ارز و مصوبه بانک مرکزی ، نهاده ها را وارد کنند .

مصوبه ای که هنوز محقق نشده است .