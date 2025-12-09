یادواره شهدای جوانمرد با هدف گرامیداشت مقام والای شهدای دانشجو و تبیین نقش جوانمردی و ایثار آنان در دفاع از کشوردر خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یادواره شهدای جوانمرد بمناسبت ۱۶آذر روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی با حضور دانشجویان، اساتید و جمعی از خانواده‌های شهدا برگزار شد. این مراسم با هدف گرامیداشت مقام والای شهدای دانشجو و تبیین نقش جوانمردی و ایثار آنان در دفاع از کشور در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.

در این آیین، امیر عباس واحدی فرمانده تیپ دویست و شست‌وچهار ارتش جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کرد. او با اشاره به جایگاه رفیع شهدای جوانمرد، به‌ویژه شهدای دانشجو، گفت فرهنگ ایثار و مقاومت میراثی ماندگار است که باید در محیط‌های علمی زنده نگه داشته شود. وی افزود دانشجویان در دوران دفاع مقدس با آگاهی و احساس مسئولیت در صف نخست دفاع از کشور قرار داشتند.

در پایان مراسم، از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد و هدایایی به آنان اهدا شد.