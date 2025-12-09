به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق عظیمی‌فر درباره تکالیف محول‌شده به این شرکت برای اجرای طرح جدید بنزین گفت: بر اساس این مصوبه، چند وظیفه مشخص بر عهده شرکت گذاشته شد که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی خودرو‌های مشمول دریافت سهمیه است. این سامانه طراحی و آماده شده و متقاضیان از امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) می‌توانند با مراجعه به سایت (FCS.NIOPDC.IR) خودروی خود را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اعطای سهمیه اعتباری به سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل مسافر اظهار کرد: در این حوزه نیز سامانه و شیوه‌نامه‌ای با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و خود پلتفرم‌ها از جمله اسنپ و تپسی تدوین و نهایی شده است. بر اساس این سازوکار، سهمیه اعتباری ریالی به خودرو‌های فعال این پلتفرم‌ها بر مبنای پیمایش ماهانه تخصیص می‌یابد تا از افزایش نرخ کرایه‌ها در اثر اعمال نرخ سوم سوخت یا افزایش قیمت کارت اضطراری جایگاه‌ها جلوگیری شود.

تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به سی‌ان‌جی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تکلیف دیگر این شرکت را دوگانه‌سوز کردن ناوگان حمل‌ونقل دانست و گفت: توسعه ناوگان دوگانه‌سوز، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل عمومی و ناوگان‌هایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، از جمله مأموریت‌های اصلی شرکت است. در همین زمینه، زیرساخت تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به سی‌ان‌جی فعال شده و مالکان می‌توانند از طریق سامانه مربوطه، خودرو‌های خود را به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز کنند. با این اقدام، امکان استفاده از سوخت ارزان‌تر و پاک‌تر سی‌ان‌جی فراهم می‌شود و این خودرو‌ها در عمل تحت تأثیر افزایش قیمت بنزین قرار نمی‌گیرند.

عظیمی‌فر با تأکید بر اینکه در حوزه متنوع‌سازی سبد سوخت، افزون بر سی‌ان‌جی، بر اساس تکلیف مندرج در قانون بودجه، موضوع افزودن ال‌پی‌جی به سبد سوخت نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: بر این اساس، متقاضیان می‌توانند در شعاع ۱۰۰ کیلومتری پالایشگاه‌های موجود، نسبت به احداث جایگاه‌های ال‌پی‌جی اقدام کنند تا خودرو‌هایی که تمایل به استفاده از این سوخت دارند، در بخش حمل‌ونقل به آن دسترسی یابند.

وی درباره اقدام‌های انجام‌شده در حوزه افزایش تولید و مدیریت مصرف گفت: در بخش تولید، از طریق بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها توانسته‌ایم تولید بنزین را افزایش دهیم، همچنین دو پالایشگاه جدید در بازه حدود ۹ ماه آینده به مدار تولید اضافه و این اقدام‌ها به‌صورت موازی دنبال می‌شود تا هم تولید افزایش و هم نیاز کشور به واردات بنزین کاهش یابد.

بخشی از مصارف بنزین به بخش سی‌ان‌جی منتقل می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عوامل مؤثر بر مصرف بنزین اشاره کرد و گفت: مصرف بنزین تابع عوامل متعددی از جمله کیفیت خودروها، مقدار استفاده از حمل‌ونقل عمومی و استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی است و تمامی این مؤلفه‌ها بر مقدار مصرف اثرگذارند.

عظیمی‌فر با بیان اینکه اگرچه طرح جدید بنزین به‌خودی‌خود گامی کوچک در مسیر مدیریت مصرف به‌شمار می‌رود، اما برآورد ما این است که در صورت اجرای صحیح مدیریت مصرف، بخشی از مصارف بنزین به بخش سی‌ان‌جی منتقل می‌شود، گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روزانه بین یک تا ۲ میلیون لیتر از مصرف بنزین به سمت مصرف سی‌ان‌جی منتقل شود که این موضوع می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تأمین بنزین کشور را کاهش دهد.