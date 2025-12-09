نواخته شدن «زنگ خاک» در کرج
به مناسبت روز جهانی خاک و با حضور دانش آموزان البرزی در کانون شهید فهمیده کرج، «زنگ خاک» نواخته شد و پیام حفاظت از زمین در میان دانشآموزان طنین انداز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان البرز در این مراسم با اشاره به اهمیت این روز گفت: گرامیداشت روز جهانی خاک نه یک مراسم نمادین، بلکه یادآوری یک مسئولیت جدی است.
حجت الله رضایی گفت: اگر آموزش درست از مدرسه آغاز شود، رفتارهای پایدار محیطزیستی در جامعه نهادینه خواهد شد. مصرف بهینه آب، انرژی و منابع باید از همین دوران کودکی به یک فرهنگ تبدیل شود.
او با بیان اینکه خاک سرمایهای است که جبرانناپذیر از دست میرود، افزود: حفاظت از خاک تنها وظیفه یک سازمان یا یک نهاد نیست، این رسالتی همگانی است. اگر نسل جوان امروز آموزش ببیند و اهمیت خاک را درک کند، فردای کشور در مسیر پایداری قرار میگیرد.
دانشآموزان «زنگ خاک» را نواختند، زنگی که پیام آن، آغاز آگاهیبخشی و تقویت فرهنگ حفاظت از زمین برای آیندهای سبزتر بود