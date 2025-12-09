به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نشست پرسش‌وپاسخ استاندار همدان با دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا، که با حضور پرشور دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشگاهی برگزار شد، استاندار همدان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دولت در استان، به مطالبات و پرسش‌های دانشجویان پاسخ داد و بر نقش مهم جوانان در پیگیری مسائل و پیشبرد توسعه تأکید کرد.

توجه به حوزه دانشجویی و پاسخ‌گویی مستقیم در آغاز جلسه، استاندار با اشاره به اهمیت فضای دانشگاهی و نقش تشکل‌های دانشجویی در مطالبه‌گری سازنده گفت: همیشه گفته‌ام که جوانان باید پیگیر مسائل باشند. ما موظفیم پاسخ‌گو باشیم؛ حتی اگر پاسخ‌ها مورد پذیرش همه قرار نگیرد.

وی اظهار داشت: پایش دانشگاه‌ها و ارتباط مستمر با دانشجویان در دستور کار قرار دارد و هیچ مسئله‌ای در این حوزه نباید بلاتکلیف بماند.



استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی گفت: که استان از ظرفیت یک‌میلیون هکتار پهنه کشاورزی برخوردار است و تاکنون بیش از ۸۶۰ هزار هکتار آن مستند شده است.

وی به مشکلات آبی نورآباد نهاوند و پاسخ‌گویی‌های قبلی مدیران اشاره کرد و گفت: نمی‌شود یک ماه جواب امیدوارکننده بدهیم و ماه بعد خلاف آن را بگوییم. مردم باید شفافیت را از ما ببینند.

در بخش دیگری از سخنان، استاندار همدان از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در استان دفاع کرد و گفت: برخی مدیران قبلی بدون سنجش شرایط، اعداد غیرواقعی به نام ظرفیت مسکن اعلام کردند. امروز مهم این است که پروژه‌ها به‌صورت واقعی و قابل اجرا پیش برود.

وی افزود: پروژه‌های مسکن در همدان اکنون با سرعتی قابل توجه در حال اجراست و روند تخصیص زمین و ساخت‌وساز نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.



استاندار همدان در پاسخ به پرسشی در خصوص گرانی و طرح تنظیم بازار، گفت:سال گذشته اتفاق بدی افتاد؛ به ما گفتند چرا فلان شب گوشت را در جای غیراستاندارد نگه داشته‌اید. اما هدف اصلی جلوگیری از شوک تورمی شب عید بود. وظیفه ما حفظ آرامش بازار است.

وی تأکید کرد مبارزه با تخلف و احتکار با جدیت دنبال می‌شود، اما «راه‌حل اصلی، افزایش تولید و عرضه پایدار» است.



در ادامه نشست، استاندار گزارشی کوتاه از پروژه‌های مهم استان ارائه داد که شامل ساماندهی راه‌آهن همدان–رزن–قزوین و تعیین تکلیف مسیر‌های باقی‌مانده، پیشرفت پروژه آبرسانی به همدان و تنظیم الگوی مصرف، رسیدگی به مسائل ترافیکی و «بی‌اعتمادی ایجادشده» در سال‌های گذشته درباره اجرای کمربندی‌های شهر، بهبود خدمات شهری در مناطق حاشیه‌ای مانند حصار و حصار امام‌خمینی (ره) بود.

وی با انتقاد از عملکرد بعضی دوره‌های مدیریتی گذشته گفت: اینکه هر ۶ ماه یک پروژه را نصفه‌نیمه افتتاح کنیم اعتماد مردم را از بین می‌برد. کار باید کامل و دقیق به ثمر برسد.



استاندار در بخش دیگری با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاه بوعلی‌سینا برای جذب دانشجوی خارجی گفت: دانشگاه باید حداقل ۱۰ تا ۲۰ هزار دانشجوی خارجی داشته باشد. ولی هنوز روند جذب، سامانه‌ها و فرآیند‌های اداری با این هدف هماهنگ نیست.

وی تأکید کرد: که کمیته ویژه‌ای برای تسهیل‌گری در این حوزه تشکیل شده و آماده همکاری نزدیک با دانشگاه است.



ملانوری شمسی در پاسخ به مطالبه یکی از دانشجویان درباره ایجاد شورای دانشجویی استان»، استاندار پیشنهاد داد: این شورا می‌تواند مجموعه‌ای پویا، فراگیر و غیرسیاسی باشد. مهم این است که نمایندگان دانشجویان در همه دانشگاه‌ها بتوانند مسائل را در یک ساختار مشورتی پیگیری کنند.

وی از دانشجویان خواست طرح پیشنهادی خود را ارائه کنند تا پس از بررسی، سازوکار اجرایی آن تعیین شود.



استاندار همدان با اشاره به برخی حواشی و اختلاف‌نظر‌ها در فضای رسانه‌ای و دانشگاهی هم گفت:ما باید یاد بگیریم محترمانه با هم اختلاف داشته باشیم. هیچ گفت‌وگویی بدون تحمل و بدون اخلاق به نتیجه نمی‌رسد.

نشست پرسش‌وپاسخ استاندار همدان با دانشجویان بوعلی‌سینا بیش از دو ساعت به طول انجامید و به گفته برگزارکنندگان، این جلسه از جامع‌ترین گفت‌و‌گو‌های مستقیم استاندار با دانشجویان در سال‌های اخیر بود.

استاندار در پایان ابراز امیدواری کرد که این گفت‌و‌گو‌ها استمرار یابد و دانشگاه به پایگاه اصلی نقد، پیشنهاد و تولید راه‌حل برای استان تبدیل شود.