فوتبال تیم‌های غیرت قزاقستان و المپیاکوس یونان، پیکان و پرسپولیس و اینتر و لیورپول، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، امشب دیدار بین دو تیم غیرت قزاقستان و المپیاکوس یونان را در برنامه «لذت فوتبال»، به صورت مستقیم پخش می کند.

این دیدار از ساعت ۱۹، با گزارشگری جواد خیابانی پخش می شود.

این بازی در حالی با حضور مهدی طارمی برگزار می‌شود که مهدی طارمی تاکنون در المپیاکوس توانسته یک گل به رئال مادرید بزند و امیدوار است در بازی امشب مقابل غیرت قزاقستان هم فرصت گلزنی به او برسد.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر ایران از هفته سیزدهم، برنامه «فوتبال برتر»، رقابت دو تیم پیکان و پرسپولیس را به صورت زنده پخش می کند.

این بازی ساعت ۱۷:۱۵، در ورزشگاه پاس قوامین با گزارش احسان خراسانی برگزار می‌شود.

در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مرحله گروهی از هفته ششم چندین بازی برگزار می‌شود که گروه ورزش شبکه سه بازی اینتر و لیورپول را از برنامه «گزارش ورزشی» به صورت زنده پخش می کند.

این مسابقه ساعت ۲۳:۳۰، در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان ایتالیا برگزار می‌شود و میثم محمدزاده بازی را گزارش می‌کند.