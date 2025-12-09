پخش زنده
همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و روز مادر، استفاده از حمل و نقل عمومی در روز پنجشنبه بیستم آذر برای بانوان رایگان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) گفت: استفاده از اتوبوس و مترو در پایتخت برای بانوان همزمان با روز بزرگداشت مقام زن و گرامیداشت منزلت مادر (روز پنجشنبه بیستم آذر) برای بانوان رایگان خواهد بود.
معاون شهردار تهران با تأکید بر نقش درخشان بانوان در عرصههای مدیریتی و عملیاتی پایتخت، اعلام کرد: اگرچه برخی حوزههای حمل و نقل و ترافیک، ماهیتی مردانه دارند، اما حضور بانوان در این مجموعه، نه تنها چشمگیر بلکه اثرگذار و الهامبخش است.