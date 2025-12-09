کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: از فردا در شهر برخی ساعات بارش باران و وزش باد انتظار می رود و در ارتفاعات بارش باران و برف پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی گفت: آسمان فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ابری و مه‌آلود، است و کمینه آن 5 درجه سانتی گراد و بیشینه آن به 15 درجه سانتی گراد می رسد.

وی در خصوص وضع هوای امروز استان با اشاره به اینکه آسمان ابری و غبار آلود، با احتمال بارش پراکنده وجود دارد، گفت: اواخر وقت انتظار بارش خفیف باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: روز پنچ شنبه هم آسمان قسمتی ابری، به تدریج افزایش ابر و در برخی ساعات بارش باران و مه آلودگی پیش بینی می‌شود.