به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد مازندران، گفت: دستگاه قضایی با بهره مندی از همه ظرفیت، پشتیبان توسعه پایدار استان خواهد بود و در راستای رشد و شکوفایی مازندران و رفع موانع موجود از منطقه آزاد استان حمایت قضایی خواهد داشت.

عباس پوریانی بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از منطقه آزاد و رفع موانع پیش روی آن در جهت رشد و تحول مازندران تاکید کرد و افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان مازندران وجود دارد که باید از آنها برای آسایش، آرامش و جلب رضایت مردم استفاده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، نگاه دستگاه قضایی را توسعه و پیشرفت استان عنوان و تاکید کرد: دادگستری مازندران در راستای تحول و پیشرفت استان، در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه‌های قضایی، اجرایی، امنیتی و انتظامی باید به شکل یکپارچه و هماهنگ برای توسعه مازندران تلاش کنند، افزود: دستگاه قضایی استان در این مسیر، به‌ویژه در حوزه حفظ حقوق عامه و رفع مشکلات بخش‌های مختلف، ورود جدی داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران، نقش منطقه آزاد را در دستیابی به توسعه پایدار بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: دادگستری مازندران، با تمام ظرفیت برای حمایت از منطقه آزاد و تسهیل نقش آفرینی آن در رشد اقتصادی استان اهتمام خواهد داشت.

پوریانی در ادامه با اشاره به سوءمدیریت‌های گذشته در بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان، تأکید کرد: دستگاه قضایی مازندران با جدیت و قاطعیت برای رفع موانع پیش روی منطقه آزاد ورود خواهد کرد. ما مصمم هستیم تا با رفع این چالش‌ها، بستر لازم برای شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌های این خطه را فراهم آوریم.

در ادامه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد استان مازندران نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود این سازمان، توضیحاتی در خصوص وظایف و تکالیف سازمان منطقه آزاد استان ارائه کرد.