به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان؛ در راستای ارتقای ایمنی و تسهیل دسترسی به محدوده تأسیسات سد زاینده‌رود، طرح تعریض پل گنجگاه و بهسازی مسیر‌های مرتبط اجرا شد.

عملیات تعریض این پل به مساحت حدود ۵ متر اجرا و مسیر‌های اطراف نیز در حال بهسازی است تا سطح ایمنی عبور و مرور در این محدوده ارتقا یابد.

پل گنجگاه، به‌دلیل باریکی مسیر و محدودیت عرض موجود، پیش‌تر محل وقوع حوادث رانندگی متعدد بوده که در برخی موارد منجر به فوت شهروندان می‌شد.

این طرح گامی مهم در مسیر افزایش ایمنی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمایت از بهره‌برداری ایمن از تأسیسات سد زاینده‌رود به‌شمار می‌رود.

سد زاینده‌رود اصفهان تنها سد بتنی است که بر روی رودخانه زاینده‌رود ساخته شده‌است.

این سد که در سال ۱۳۴۹ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، و در فاصلهٔ ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان احداث شده‌است.