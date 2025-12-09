رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا:
لزوم رصد قاچاقچیان مواد مخدر در فضای مجازی
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در سومین کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر بغداد، بر ضرورت ارتقای همکاریهای منطقهای برای ریشه کنی قاچاق مواد مخدر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سردار ایرج کاکاوند در سومین کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر که با حضور نخست وزیر و وزیر کشور عراق در بغداد برگزار شد، ضمن قدردانی از دولت عراق برای فراهم آوردن شرایط برگزاری نشست فوق، به تشریح جزییات و اهداف برگزاری این کنفرانس بین المللی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکپارچه سازی امنیتی و اطلاعاتی و ایجاد ساز و کار نوآورانه با تکیه بر روحیه و مسئولیت برادری موجود بین کشورهای شرکت کننده، به منظور افزایش امنیت منطقهای و جهانی و نیز قطع و ریشه کن کردن مسیرهای منتهی به تولید این بلای خطرناک، به خصوص مواد مخدر صنعتی به عنوان یک تهدید منطقهای و فراملی، از مهمترین اهداف نشست برگزار شده بود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تأکید شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس موصوف نسبت به تعیین افسران رابط بین کشورها اشاره و اضافه کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت تسریع تبادل اطلاعات و ایجاد هماهنگی لازم در عملیات و مأموریتهای مشترک مبارزه با مواد مخدر، کشورهای حاضر در این کنفرانس بین المللی بر تعیین افسران رابط بین کشورها تأکید کردند.
سردار کاکاوند در ادامه افزود: پیگیری اجرای احکام بازداشت بین المللی صادر شده علیه افراد تحت تعقیب و تسهیل استرداد آنها به طرف درخواست کننده و نیز تقویت رویههای تحقیقات مالی برای کشف، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرایم مواد مخدر به منظور محدود کردن فعالیت مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر از دیگر محورهای مطرح شده در این کنفرانس بین المللی بود.
وی همچنین بر لزوم رصد قاچاقچیان مواد مخدر در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: تشدید تلاشها برای نظارت و ردیابی وب سایتها و سکوی رسانههای اجتماعی فعال در تبلیغ و قاچاق مواد مخدر به منظور محدود کردن فعالیت و جلوگیری از تبادل اطلاعات و امکان دستیابی قاچاقچیان به اهدافشان از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این کنفرانس بر آن تأکید شد.
این مقام ارشد انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه به لزوم آگاهی بخشی مضرات سوء مصرف مواد مخدر برای جوانان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: فعال سازی و تقویت ساز و کارهای پیشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد مخدر با تشدید تلاشهای آگاهی بخشی در مورد خطرات این بلا و آسیبهای ناشی از آن برای فرد و جامعه از دیگر محورهای مورد تأکید این کنفرانس بود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در خاتمه بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای و بین المللی در مبارزه با مواد مخدر بین ملتها اشاره و خاطر نشان کرد: ظرفیت سازی و تقویت تعاملهای منطقهای و بین المللی با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدد (UNODC)، هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، سازمان بین المللی پلیس جنایی (INTERPOL) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) از جمله موارد مورد توافق کشورهای حاضر در این کنفرانس بود که بر آن تأکید شد.