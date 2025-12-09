به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس پلیس راه پیرانشهر نقده در این خصوص گفت:هم اکنون مسیر نقده پیرانشهر حدفاصل گردنه دواب و شهرستان پیرانشهر تا مرز تمرچین به علت برف سنگین و کولاک با کندی تردد روبروست.

سرگرد صادق زاده از رانندگان بخصوص مهمانانی که قصد سفر به پیرانشهر را دارند خواست ضمن رعایت احتیاط و مقررات راهنمایی و رانندگی زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی حتما به همراه داشته باشند.

تلاش عوامل راهداری برای بازگشایی مسیر‌های یاد شده همچنان ادامه دارد.