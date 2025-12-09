پخش زنده
چهاردهمین دوره طرح ملی دانشآموزی نجات آب «داناب» در اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان با اشارهبه اینکه امسال شمار آثار دانشآموزی دریافت شده در مقایسه با سالهای گذشته که گاهی تا ۱۱ هزار اثر میرسید کمترشده است، گفت: از چهار هزار اثر ارسالی به این دوره، ۳۸۷ دانشآموز به عنوان برگزیده استانی انتخاب شدند که شامل ۶ نفر رتبه اول، ۱۹۰ نفر رتبه دوم و ۱۲۳ نفر رتبه سوم بودند، همچنین ۳۱ معلم، رابط و سفیر آب، ۳۹ مدرسه برتر و رابطان ۲۹ شهرستان به عنوان مدرسان میانی تقدیر شدند.
محمد شفائی با اشاره به کاهش حدود ۲۰ درصدی تعداد دانشآموزان شرکتکننده در مقطع متوسطه دوم در مقایسه با دورههای گذشته افزود:این طرح همچنان در تمام نواحی و مناطق استان و در بیش از هزار و ۳۰۰ مدرسه اجرا میشود.
وی همکاری نزدیک با مشاور طرح را نقطه عطف عملکرد امسال دانست و گفت: برای نخستین بار مشاور به عنوان بازوی اصلی در کنار ما قرار گرفت و مجموعه اقدامات زیرساختی گستردهای اجرا شد.
شفائی با اشاره به دیگر نوآوریهای این دوره افزود: بخش ویژه آرشیو دیجیتال در وبسایت داناب اصفهان راهاندازی شده که بیش از ۲۰۰ محتوای تولیدی ۱۰ سال گذشته شامل پوستر، تیزر، پادکست، مصاحبه و … را با کد QR در اختیار همه قرار میدهد.
طرح داناب از سال ۱۳۸۸ در مشهد مقدس آغاز و از سال ۱۳۸۹ به شکل پایدار در کشور اجرا شد، استان اصفهان به دلیل عملکرد موفق، از همان ابتدا جزو پیشگامان بود و از آن سال تاکنون این برنامه به طور مستمر و منظم در اصفهان ادامه دارد.