به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در آیین افتتاح هنرستان ۱۸ کلاسه در این شهرستان، اظهار کرد: هنرستان ۱۸ کلاسه با کمک‌های خیر خیراندیش حاج محمود ربیعی قهرود در زمینی به مساحت ۲ هزار ۵۰۰ مترمربع در چهارطبقه و اعتبار ۳۰ میلیارد تومان احداث و به بهره‌برداری رسید.



یونس بهاروند افزود: ۳۱۹ پروژه نوسازی مدارس در لرستان تعریف شده است، ضمن اینکه ۱۷۰ مدرسه کانکسی در استان برچیده شده که در این زمینه رتبه اول کشور را دارد.



وی با اشاره به اینکه به مدارس داخل شهر‌ها توجهی نشده است، تصریح کرد: پیش‌بینی ساخت پنج مدرسه بزرگ در شهرستان بروجرد انجام شده که امسال یکی از آنها آغاز خواهد شد.



وی اظهار کرد: به دلیل کمبود اعتبارات دولتی نیاز به کمک خیرین است، چرا که بدون کمک امکان بازسازی مدارس لرستان وجود ندارد.



مدیرکل نوسازی مدارس لرستان گفت: ۱۷۰ مدرسه کانکسی در روستا‌های بالای ۱۰ نفر استان با همکاری بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مدارس استاندارد ساخته شده است.



بهاروند افزود: ۷۰ مدرسه سنگی در لرستان وجود دارد که ۲۶ مدرسه با همکاری بنیاد برکت، خیرین، ستاد اجرایی امام و سپاه بازسازی شده و ۴۴ مدرسه باقی‌مانده است که اعتبارات آنان جذب نشده است.



وی اظهار کرد: مطالعه یک پروژه بزرگ‌مقیاس با مساحت ۱۰ هزار مترمربع و ۳۶ کلاس درس در شهرک اندیشه بروجرد انجام خواهد شد.