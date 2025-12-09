پخش زنده
سومین نشست کمیته سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن امروز در تهران، برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سومین نشست کمیته سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین برای پیگیری توافقنامه پکن در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران، به ریاست آقای مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور هیئت پادشاهی عربستان سعودی به ریاست آقای ولید الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی و هیئت چینی به ریاست آقای میائو دیو، معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین برگزار شد.
طرفهای ایرانی و سعودی بر تعهدشان در اجرای تمام مفاد توافقنامه پکن و تلاش مستمر برای تحکیم روابط همسایگی بین دو کشور از مسیر پایبندی به منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان همکاری اسلامی و قوانین بینالمللی از جمله احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی، استقلال و امنیت طرفین تأکيد کردند.
جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همچنین از استمرار نقش مثبت جمهوری خلق چین و اهمیت حمایت و پیگیری آن کشور در اجرای توافقنامۀ پکن استقبال کردند.
جمهوری خلق چین بر آمادگی خود برای استمرار حمایت و تشویق گامهای برداشته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای توسعه روابطشان در زمینههای مختلف تأکيد کرد.
هر سه کشور از پیشرفت مستمر در روابط ایرانی- سعودی و فرصتهای موجود برای ارتباط مستقیم میان دو کشور در تمام سطوح و بخشها استقبال نمودند و این تماسها و دیدارهای متقابل بین مقامات عالی دو کشور، به ویژه با توجه به تنشهای موجود و فزاینده در منطقه که امنیت آن و جهان را تهدید میکند، حائز اهمیت دانستند.
سه طرف همچنین از پیشرفت خدمات کنسولی بین دو کشور که زمینهساز اعزام آسان و امن بیش از ۸۵ هزار زائر ایرانی به حج و بیش از ۲۱۰ هزار ایرانی به عمره در سال ۲۰۲۵ شد، استقبال کردند.
سه طرف از پیشرفت گفتوگوها میان مراکز و افراد ایرانی و سعودی در زمینههای تحقیقاتی، آموزشی، رسانهای، فرهنگی و مطالعاتی استقبال و از تبادل هیئت و مشارکت طرفین در رویدادهای مرتبط با زمینههای فوقالذکر ابراز رضایت کردند.
سه کشور مشتاقانه به دنبال توسعه همکاری میان یکدیگر در زمینههای گوناگون از جمله در حوزههای متنوع اقتصادی و سیاسی هستند. سه طرف همچنین بر اهمیت گفتوگو و همکاری میان کشورهای منطقه با هدف ارتقای امنیت، ثبات، صلح و پیشرفت اقتصادی تأکید کردند.
سه کشور خواستار توقف فوری تجاوزهای اسرائیل به فلسطین، لبنان و سوریه شدند و اقدام به تجاوز و نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از مواضع آشکار پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری خلق چین در زمان تجاوز فوقالذکر قدردانی کرد.
سه کشور بر حمایتشان از راه حل سیاسی فراگیر در یمن بر اساس اصول شناخته شده بینالمللی و تحت نظارت سازمان ملل متحد تأکید کردند.