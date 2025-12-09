نواختن زنگ هفته پژوهش در مدارس لرستان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در مراسم نواختن زنگ هفته پژوهش در مدارس استان گفت: رعایت اخلاق پژوهشی، امانتداری و احترام به حقوق معنوی دیگران، از ملزومات اصلی تولید علم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در مراسم نواختن زنگ هفته پژوهش در لرستان، با تأکید بر جایگاه محوری «پرسشگری» در مسیر پژوهش، اظهار کرد: پژوهش از دل پرسش آغاز میشود، اگر ذهن پرسشگر نباشد، تحقیق و پیشرفت نیز شکل نمیگیرد و هر تحول بزرگی در تاریخ، پاسخی به یک پرسش بوده است.
سعید پورعلی با اشاره به نقش شجاعت در پرسیدن و عبور از محافظهکاری، افزود: کودکان بیپروا میپرسند و همین روحیه سرچشمه پژوهش است. مدرسه باید خانه پرسش باشد و به دانشآموزان جرأت پرسیدن و تجربه شکست را بیاموزد. شکست پایان راه نیست، بلکه مسیرهای جدید را آشکار میکند.
معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: پژوهش بدون اخلاق، مسیر خطرناکی را میپیماید. حتی یک ایده کوچک باید با ذکر منبع و حفظ امانت همراه باشد.
سید عیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نیز در این مراسم، گزارشی از فعالیتهای پژوهشی سال گذشته ارائه کرد و گفت: ۳۰۰۰ اثر به بیستوهشتمین جشنواره «معلم پژوهنده» ارسال شد که ۳۰ اثر بهعنوان برتر استان انتخاب شدند.
وی گفت: سه عنوان کتاب پژوهشی هم منتشر شده که شامل کتاب دو جلدی تاریخ تحلیلی آموزش و پرورش استان و مجموعه آثار پژوهندگان دورههای گذشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: سال گذشته، استان برای اولین بار دارای ۵ دانشآموز پژوهشگر برتر کشور بود که این عدد امسال به ۸ نفر افزایش یافت. همچنین یک معلم پژوهنده برتر کشور نیز از لرستان انتخاب شد.
سهرابی اضافه کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی معلمان مؤلف با ثبت حدود ۴۰۰ اثر از سراسر استان از دیگر اقدامات پژوهشی بود.
اسماعیلزاده مدیر پژوهشکده تعلیم و تربیت استان نیز از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه لرستان خبر داد و افزود: آموزش و پرورش در این نمایشگاه دارای غرفه اختصاصی است که در آن دستسازههای دانشآموزی، کتابهای معلمان مؤلف و آثار پژوهشی به نمایش گذاشته شده است.
گفتنی است: اختتامیه هفته پژوهش فردا با حضور استاندار برگزار و از پژوهشگران برگزیده استان تجلیل خواهد شد. همچنین یکی از دانشآموزان پژوهشگر بهطور نمادین قدر دانی خواهد شد.