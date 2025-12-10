رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه از تدوین گسترده تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس و تولید نخستین روزشمار مستند «جنگ دوازده‌روزه» آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خبر داد.

سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به تلاش‌های مرکز اسناد دفاع مقدس برای ثبت و انتشار روایت‌های رسمی جنگ، از تدوین روز شمار «جنگ دوازده‌روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران» خبر داد و گفت: هدف ما ارائه روایت دقیق، معتبر و افتخارآفرین این مقطع به نسل‌های آینده است.

وی بزرگ‌ترین دستاورد این پروژه را ارائه تصویری دقیق و مستند از تدابیر رهبر معظم انقلاب، نقش نیرو‌های مسلح و مقاومت مردم دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که ملت ما در صحنه واقعی افتخار آفرید، فرزندانشان نیز باید در آینده به این مقطع تاریخی افتخار کنند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه با تشریح فعالیت‌های مرکز اسناد، گفت: محور اصلی کار، تدوین تاریخ شفاهی فرماندهان و مسئولان واحد‌های تخصصی دوران دفاع مقدس است؛ کسانی که در اوج تحریم‌ها ابتکاراتی را برای پیروزی در جنگ رقم زدند.

سردار شریف افزود: این تاریخ شفاهی‌ها علاوه بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس، نوعی تقدیر از مجاهدت فرماندهان و خانواده‌های آنان است.

او حجم اسناد موجود در مرکز اسناد را «گنجینه‌ای عظیم» توصیف کرد: از دست‌نوشته‌هاو نقشه‌ها تا صورت‌جلسات عملیات‌ها؛ از مراحل مطالعه و طراحی تا اجرای عملیات‌ها و پیامدهایشان. اینها بخش مهمی از تاریخ دفاع مقدس را روشن می‌کند.

سردار شریف تاکید کرد: بخش دیگری از این پروژه، ثبت رفتار فرهنگی و اجتماعی ملت ایران در برابر جنگ دوازده‌ روزه است؛ جایی که مردم با عدم همراهی با دشمن و ایستادن پشت انقلاب و نظام، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تدوین روزشمار دقیق، اسناد مستند و تحلیل‌های داخلی و خارجی، نسل جدید بتواند تصویری واقعی و الهام‌بخش از این برهه مهم تاریخ معاصر دریافت کند.

به گفته سردار شریف، این مجموعه قرار است تا سالگرد شهادت فرماندهان این جنگ آماده و رونمایی شود.