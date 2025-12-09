به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مازیار زارع در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال ملوان بندر انزلی برابر استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر، اظهار داشت: با یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ بازی داریم که کادر فنی بسیار خوبی دارد. بازی با استقلال و پرسپولیس سختی‌های خودش را دارد و ما هم کاملاً آماده‌ایم. هفته پیش برد خوبی به دست آوردیم و با تمرکز بالا در زمین ظاهر می‌شویم. فردا هم اگر هر تیمی که تمرکز لازم را داشته باشد می‌تواند برنده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «حساسیت‌های بازی استقلال - ملوان به کیفیت دیدار فردای این دو تیم می‌زند؟» گفت: نه فکر نمی‌کنم. بازی فردا به نظر من حساس نیست، ما باید امروز را ببینیم و خیلی به گذشته فکر نمی‌کنیم. تمام بازی‌ها حساسیت‌های خاص خودش را دارد، معمولاً مقابل استقلال و پرسپولیس این حساسیت وجود دارد، ولی با تلاشی که بچه‌های ما می‌کنند امیدواریم امتیاز لازم را بگیریم.

ناظمی از داوران خوب ماست و امیدواریم فردا قضاوت خوبی داشته باشد

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در پاسخ به این سؤال که کوپال ناظمی داور دیدار فردا، در دیدار رفت فصل گذشته دو پنالتی تیم ملوان را نادیده نگرفت، با این اوصاف برای دیدار فردا از ناحیه داوری نگرانی ندارد، خاطر نشان کرد: نه، چون نمی‌دانیم و هنوز به بازی نرفتیم و نمی‌توانیم قضاوت کنیم. آقای ناظمی از داوران خوب ماست و امیدواریم فردا قضاوت خوبی داشته باشد. ما خیلی به این حواشی دقت نمی‌کنیم و امیدوارم فردا همه چیز خوب باشد.

وی در واکنش به برگزاری بازی با استقلال در آلودگی هوای تهران تصریح کرد: هوای تهران با انزلی قابل مقایسه نیست و ما سردرد می‌گیریم. درست است اینجا هوای خوبی ندارد، ولی ما هم در انزلی تالابی داریم که نیاز است که به آن رسیدگی شود و امیدوارم درباره آن فکر کنند، چون واقعاً نفس‌های آخرش را می‌کشد. همانطور که این هوای آلود نیاز به فکر دارد، امیدوارم برای تالاب انزلی هم فکری شود.زارع درباره اینکه آیا حضورش در پرسپولیس می‌تواند انگیزه‌ای برای بازی با استقلال برای او ایجاد کند، گفت: من بازیکن ملوان بودم و الان هم سرمربی ملوان هستم و خیلی به این موضوع فکر نکردم، به هر حال چیزی که الان مهم است موفقیت ملوان است.

وی در پاسخ به این سؤال که چه اتفاقی در فوتبال ما رخ داده است که بازی استقلال و ملوان دیگر آن شور و هیجان گذشته را ندارد، چون این بازی به نوعی کمتر از دربی نبود، تأکید کرد: بازی فینال جام حذفی بازی خوبی بود، به هر حال خیلی چیز‌ها در این مملکت تغییر کرده و فوتبال هم مستثنی نبوده است. امیدوارم که بازی فردا هم طوری باشد که همه هواداران لذت ببرند و در نهایت ما برنده بازی باشیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان درباره گل‌های کمی که در دیدار‌های لیگ برتر به ثمر می‌رسد، خاطر نشان کرد: زمین‌های ما واقعاً شرایط خوبی ندارند و از سوی دیگر ببینید یکی از روش‌های تاکتیکی هر مربی کار دفاعی است و ما در زمین‌هایی با تجمع زیاد مدافعان مواجه می‌شویم که نمی‌توانیم در آن زمین‌ها خوب کار کنیم. در این شرایط کار سخت می‌شود و بازی روی هوا می‌رود. نگاه مربیان هم یک دلیل است که بازی‌ها کم‌گل شده است، از سوی دیگر شناخت مربیان هم نسبت به تیم‌ها بهتر شده است و همین موضوع دلیلی است تا بازی‌ها پرگل نشود.

ملوان دیگر نسبت به سال‌های گذشته دیگر برای نیفتادن نمی‌جنگد و در رتبه‌های بالای جدول قرار دارد و نقطه عطف نتایج خوب این تیم حضور در فینال جام حذفی در فصل گذشته بود. چه عاملی باعث شده است که ملوان موفق شود؟»، زارع در پاسخ به این پرسش گفت: ما پنج شش سال است که این وضعیت را داریم و حضور مهندس پوررشید در رأس باشگاه خیلی تأثیرگذار بوده است. همیشه درد فوتبال ما پول بوده است و ایشان خیلی تلاش کرد و یک ساختار خوبی تشکیل داد و بازیکنان خوبی به تیم اضافه کردیم. ما بازیکنان پایه را هم به تیم اضافه و به نوعی دیدگاه‌مان را عوض کردیم که دیگر باید در بالای جدول باشیم. ما خیلی دوست داریم که نگاه بهتری نسبت به بازیکنان ملوان از سوی مربیان تیم ملی وجود داشته باشد. من یک ناراحتی بابت این موضوع دارم و الان هم برای اولین بار می‌گویم که از دعوت نشدن محمد عمری زمانی که در ملوان بود به مربیان تیم ملی گلایه کردم، چون عمری دو سهسال در سطح خوب بود، ولی بعد از اینکه به پرسپولیس آمد بعد از دو سه بازی دعوت شد. امیدوارم نگاه به ملوان عوض شود. ما حداقل سه سال است که در بالای جدول هستیم و خوب کار کردیم. من هم مثل خیلی از مربیان دوست دارم که بازیکنان خوبم به تیم ملی دعوت شوند.

وی با تمجید از هواداران ملوان بندر انزلی اظهار داشت: هواداران ما خیلی روی نتایج‌مان تأثیر داشتند و هیچ وقت ما را رها نکردند و ما را حمایت کردند. یکی از دلایل موفقیت ما حمایت هواداران بوده است.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در پایان راجع به قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ و تیم‌های هم‌گروه ایران گفت: قرعه ایران، قرعه بدی نیست. این حرف شاید کلیشه‌ای باشد که دیگر تیم آسان نداریم، ولی با شرایطی که به وجود آمده است فکر می‌کنم قرعه بدی به ایران نخورده است و امیدوارم تیم ملی وضعیت خوبی در جام جهانی داشته باشد.