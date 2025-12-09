پخش زنده
امروز: -
شبکه نسیم در ماههای پیشرو با تمرکز بر شادی و سرگرمی، مجموعهای از برنامههای دنبالهدار و تازه خود را با تغییر دکور و مجریان مطرح، آماده میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نسیم در ماههایی که اعیاد، مناسبتهای نوروز و رمضان پیشرو است، برنامهریزی کرده است تا تلویزیون را به سمت شادابی، نشاط و سرگرمی خانوادگی سوق دهد. این شبکه با تمرکز بر کیفیت و برنامهریزی دقیق، مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است.
برنامههایی مانند «هزار و یک»، با اجرای هومن حاجیعبداللهی، «کودکشو»، با اجرای یک بازیگر جدید و لیگ آشپزی تحت عنوان «ته لیگ»، نمونههایی است که هم نشاط، هم سرگرمی و هم امنیت خاطر برای بیننده خانوادگی فراهم میکنند.
این تغییرات شامل طراحی مسابقات خانوادگی، برنامههای تعاملی و ویژهبرنامههای مناسبتی است که با هدف شادابسازی فضای تلویزیون و فاصله گرفتن از محتوای سطحی و صرفاً خندهآور فضای مجازی تولید میشوند.
«هزار و یک» و ویژهبرنامه یلدا
«هزار و یک»، با اجرای هومن حاجیعبداللهی و همراهی جناب خان، با تغییرات گسترده در دکور و طراحی، آماده پخش پیش از شب یلدا است. برنامه در این دوره با اتفاقات شگفتانگیز و جذاب مخاطب را ذوقزده خواهد کرد. ویژهبرنامه یلدا با برمودای جدید توسط کامران نجفزاده نیز آماده شده است و تیزر آن به زودی منتشر میشود.
تغییرات در «کودکشو» و برنامههای خانوادگی
«کودکشو»، با دکور و طرح نو و اجرای بازیگر جدیدی فضای متفاوتی خواهد داشت تا مخاطب کودک و خانواده با تجربهای تازه روبهرو شود. همچنین برنامه جدید نسیم نو، با یک خانواده هنرمند به عنوان مجری، مسابقه و جنگ خانوادگی جذابی را ارائه خواهد کرد.
فصل جدید برنامههای دنبالهدار
«مافیا»، با بازیگری تازه که تا به حال اجرا نکرده است، اواخر دی، پخش خواهد شد.
«بگو بخند»، با اجرای عبدالله روا و دکور و داوران تغییر یافته، به شکل متفاوت آماده پخش میشود.
«پرسون»، با شکل و مجری جذاب، مسابقه سوال و جواب را جذابتر میکند.
«ماندنیها»، با صدای فرزاد حسنی و مجریگری عباس صالحیان بازمیگردد.
«چهل تیکه»، با اجرای داریوش کاردان ممکن است از اوایل اسفند همزمان با ماه مبارک رمضان پخش شود.
برنامههای مناسبتی و فصل رمضان
شبکه نسیم فصل جدید «هزار داستان» را برای ماه رمضان آماده میکند با یک مجری جدید.
سرگرمی و آشپزی
برنامه لیگ آشپزی به نام «ته لیگ»، نیز با محوریت رقابت و هیجان برای زمستان در حال تولید است.