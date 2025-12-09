پخش زنده
با پیگیریهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و کمک خیران، یک تُن گوشت میان ۶۷۰ خانوار کمیته امداد گلبهار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گلبهار گفت: این طرح حمایتی با اولویت خانوادههای دارای ایتام، زنان سرپرست خانوار و بیماران اجرا شد.
نوید زارعی افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح حدود ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و کمک به تأمین معیشت خانوادههای نیازمند هزینه میشود.
وی ادامه داد: تداوم چنین برنامههایی گامی مؤثر برای ترویج فرهنگ همدلی و حمایت اجتماعی است.