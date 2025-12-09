اداره‌کل راه و شهرسازی اردبیل شناسایی واحد‌های مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی را برای استفاده در طرح مسکن استیجاری عمومی آغاز کرده و شرایط ویژه‌ای را برای پذیرش این واحد‌ها اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محبوب حیدری، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل، از آغاز شناسایی واحدهای قابل‌معاوضه جهت بهره‌برداری در طرح مسکن استیجاری عمومی شهر اردبیل خبر داد.

این اقدام در راستای اجرای ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره و تحقق تکالیف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام می‌شود.

به گفته حیدری، هدف این طرح حمایت از زوج‌های جوان و تقویت عرضه مسکن استیجاری از طریق معاوضه دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی است.

وی اعلام کرد در این فراخوان، تنها واحدهایی پذیرفته می‌شوند که مساحت خالص آن‌ها کمتر از ۱۱۰ مترمربع باشد.

همچنین قیمت هر مترمربع این واحدها باید حداکثر معادل متوسط قیمت واحدهای مسکونی شهر اردبیل تعیین شده باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی اردبیل افزود که سن بنای واحدهای پیشنهادی نیز نباید بیش از ۱۰ سال از زمان صدور پایان کار گذشته باشد.

او تأکید کرد که واحدهای قابل‌معاوضه باید آماده سکونت بوده و شرایط لازم را با تشخیص معاونت مسکن و ساختمان داشته باشند.

حیدری شرط دیگر این طرح را مالکیت حداقل ۱۰ واحد مسکونی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عنوان کرد.

به گفته وی، این اقدام می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش واحدهای استیجاری و تنظیم بازار مسکن ایفا کند.

متقاضیان دارای شرایط می‌توانند در ساعات اداری به معاونت مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی اردبیل در شهرک کارشناسان مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.