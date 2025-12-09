رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده، از تحویل یک بال جغد زخمی به این اداره برای تیمار و مداوا خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اکبر قائمی گفت: این پرنده شکاری زخمی توسط یک دانش‌آموز دوستدار محیط زیست تحویل اداره شده است. پس از انجام معاینات اولیه و ارزیابی وضعیت جسمی پرنده، امکان بازگشت جغد به زیستگاه اصلی پس از طی مراحل درمان فراهم خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده افزود: حفاظت از میراث طبیعی کشور تنها با حضور و همراهی مردم امکان‌پذیر است و گزارش‌های مردمی نقش مهمی در نجات حیات‌وحش دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده حیوانات زخمی، مشکوک به بیماری یا هرگونه تخلف محیط‌زیستی، مراتب را به اداره محیط زیست شهرستان یا از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.