باشگاه تراکتور تبریز به دلیل توهین هواداران به تیم چادرملوی اردکان جریمه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حکم انضباطی توهین هواداران تراکتور به تیم و سرمربی چادرملوی اردکان را اعلام کرد.

بر اساس این احکام، باشگاه تراکتور به دلیل اهانت هوادارانش به تیم و سرمربی چادرملو، علاوه بر پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی، به برگزاری یک دیدار خانگی تنها با حضور تماشاگران زن محکوم شد.

باشگاه چادرملو نیز به دلیل تخلف در دیدار مقابل تراکتور، به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.