پخش زنده
امروز: -
هشدار نارنجی آلودگی هوا در مشهد برای امروز هجدهم آذر صادر شده و تا پایان روز چهارشنبه برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به ادامه افزایش آلاینده های جوی در مشهد اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در محدوده بالای ۱۵۰ و در وضعیت «ناسالم برای همه گروه ها» قرار دارد.
علی اصغر دهقان پور افزود: در این مدت، افزایش غلظت ذرات معلق و پایداری جوی ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: پیش بینی ها نشان می دهد از پنج شنبه بعد از ظهر به تدریج با افزایش سرعت باد و در برخی مناطق با رخداد بارش های رگباری پراکنده، از شدت آلاینده ها کاسته خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی درباره زمان صدور هشدارها اضافه کرد: پیش از این نیز هشدار زرد برای شرایط افزایش و کاهش آلاینده ها صادر شده بود اما با توجه به ادامه یافتن شرایط ناسالم، سطح هشدار به نارنجی ارتقا یافته است.
دهقان پور گفت: میانگین شاخص کیفیت هوا هم اکنون حدود ۱۵۶ است و تا زمان تغییر شرایط جوی، در همین محدوده باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری خراسان رضوی گفت: این جلسه عصر امروز در استانداری برگزار و تصمیم های لازم برای مدیریت شرایط آلودگی هوا اتخاذ شد.