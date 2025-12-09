حمایت پست از تولیدات بومی و رونق بازار کشمش و خشکبار در قزوین
مدیرکل پست استان قزوین گفت: اداره پست با ارائه خدمات ویژه به تولیدکنندگان محصولات بومی و استراتژیک استان از جمله کشمش و خشکبار، زمینه رونق تولید و توسعه بازار این محصولات را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
؛ فیلی در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ اظهار داشت: مهمترین مأموریت جدید شرکت ملی پست، حمایت از تولیدات داخلی در حوزههای کشاورزی و صنعت از طریق ایجاد فروشگاههای اینترنتی است.
وی افزود: در این طرح، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان بسته میشود، تبلیغات گسترده در سطح کشور صورت میگیرد و سفارشها بهصورت برخط دریافت و سپس توسط نیروهای پست جمعآوری و برای مصرفکنندگان ارسال میشود. همچنین وجوه حاصل از فروش بهصورت آنلاین به حساب تولیدکنندگان واریز میگردد.
مدیرکل پست استان با اشاره به کاهش نقش واسطهها در این فرآیند گفت: این اقدام علاوه بر تشویق تولید بیشتر، موجب کاهش تورم و افزایش رضایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شده است.
وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ فروشگاه اینترنتی در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات در استان فعال هستند.
مدیرکل پست استان گفت:در بخش کشمش، شهرستان تاکستان بیشترین سهم را دارد و میزان ارسال این محصول از دو تن در ماه آغاز شده و اکنون به حدود ۱۰ تن در ماه رسیده است.
فیلی همچنین از ورود پست به حوزه تولیدات خانگی و مشاغل نوپا خبر داد و گفت: پوشاک، صنایع دستی، تابلوفرش و محصولات زینتی و تزئینی نیز از طریق این فروشگاهها عرضه میشوند.
مدیرکل پست استان قزوین در پایان با اشاره به توجه جدی به کیفیت خدمات اظهار داشت: اداره پست استان قزوین موفق شد در آبانماه رتبه دوم کیفی کشور را کسب کند که نشاندهنده اهتمام همکاران در ارائه خدمات مطلوب به مردم است.