وی افزود: در این طرح، قرارداد مستقیم با تولیدکنندگان بسته می‌شود، تبلیغات گسترده در سطح کشور صورت می‌گیرد و سفارش‌ها به‌صورت برخط دریافت و سپس توسط نیرو‌های پست جمع‌آوری و برای مصرف‌کنندگان ارسال می‌شود. همچنین وجوه حاصل از فروش به‌صورت آنلاین به حساب تولیدکنندگان واریز می‌گردد.

مدیرکل پست استان با اشاره به کاهش نقش واسطه‌ها در این فرآیند گفت: این اقدام علاوه بر تشویق تولید بیشتر، موجب کاهش تورم و افزایش رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شده است.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۶۰ فروشگاه اینترنتی در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات در استان فعال هستند.

مدیرکل پست استان گفت:در بخش کشمش، شهرستان تاکستان بیشترین سهم را دارد و میزان ارسال این محصول از دو تن در ماه آغاز شده و اکنون به حدود ۱۰ تن در ماه رسیده است.

فیلی همچنین از ورود پست به حوزه تولیدات خانگی و مشاغل نوپا خبر داد و گفت: پوشاک، صنایع دستی، تابلوفرش و محصولات زینتی و تزئینی نیز از طریق این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند.

مدیرکل پست استان قزوین در پایان با اشاره به توجه جدی به کیفیت خدمات اظهار داشت: اداره پست استان قزوین موفق شد در آبان‌ماه رتبه دوم کیفی کشور را کسب کند که نشان‌دهنده اهتمام همکاران در ارائه خدمات مطلوب به مردم است.