رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در نشست خبری نهمین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، گفت: در نهمین دوره جشنواره، شاهد افزایش تعداد ایده‌های جدید و قوی علمی در شاخه‌های علوم پایه و نیز ایده‌های حوزه کسب‌وکار هستیم که نشان‌دهنده رشد کیفی و کمّی جشنواره است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود کمره‌ای، در این نشست گفت: داوران نیز بر اساس استاندارد‌های دقیق، ارزیابی ایده‌ها را انجام داده و افزایش آثار رسیده، بیانگر گسترده‌تر شدن فعالیت‌های جشنواره است».

محور ویژه امسال: هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی

رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، با بیان اینکه جشنواره با محوریت پنج شاخه اصلی علوم پایه شامل فیزیک، شیمی، ریاضیات و علوم کامپیوتر، زمین‌شناسی و زیست‌شناسی برگزار می‌شود، اظهار کرد: «هر سال یک محور ویژه نیز به این شاخه‌ها افزوده می‌شود. محور ویژه سال گذشته محیط‌زیست بود و امسال هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی در مرکز توجه قرار گرفته است».

اهمیت علوم پایه در توسعه فناوری

کمره‌ای با تأکید بر اینکه علوم پایه، اساس توسعه علم و فناوری در جهان است، تصریح کرد: «بسیاری از دستاورد‌های تکنولوژیک امروز، ریشه در تحقیقات علوم پایه دارند و این بخش، زیربنای تحول علمی و رفاه اجتماعی است و نسبت به علوم پایه در سال‌های گذشته کم‌توجهی شده است که جشنواره تلاش کرده خلأ موجود را تا حد امکان برطرف کند».

وی با توضیح درباره نقش بنیاد علم و فناوری جمیلی به عنوان متولی اصلی جشنواره بیان کرد: «حمایت از علوم پایه، وظیفه نهاد‌های دولتی و نظام آموزشی است، اما بنیاد علم و فناوری جمیلی به عنوان بخش خصوصی غیرانتفاعی با انگیزه خیرخواهانه، برگزاری جشنواره و تأمین هزینه‌های آن را بر عهده گرفته است».

فرآیند داوری و حمایت‌ها پس از انتخاب برگزیدگان

کمره‌ای ضمن تشریح روند دریافت و ارزیابی ایده‌ها گفت: «داوری‌ها بر اساس استاندارد‌های دقیق انجام می‌شود و پس از اعلام برگزیدگان در مراسم اختتامیه ۲۶ آذرماه، تازه مرحله اصلی حمایت آغاز خواهد شد. برگزیدگان علاوه بر جوایز نقدی، از گرنت‌ها و اعتبارات پژوهشی بنیاد علم و فناوری جمیلی بهره‌مند می‌شوند تا بتوانند ایده‌های خود را تا مرحله محصول توسعه دهند. بسیاری از ایده‌پردازان دوره‌های گذشته اکنون به محصول و کسب‌وکار‌های نو تبدیل شده‌اند».

رعایت استاندارد‌های لازم انتخاب استاد جوان نمونه

رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، به بخش انتخاب «استاد جوان نمونه» اشاره کرد و گفت: «در صورت احراز استاندارد‌های لازم، دو استاد جوان برگزیده معرفی می‌شوند؛ اما انتخاب در صورت نبود فرد واجد شرایط انجام نمی‌گیرد، همان‌طور که سال گذشته برگزیده‌ای معرفی نشد».

تأثیر جشنواره بر جلوگیری از مهاجرت نخبگان

وی با اشاره به نقش حمایتی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در تقویت امید و انگیزه پژوهشگران جوان گفت: «تبدیل ایده‌ها به کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و تقویت اعتمادبه‌نفس علمی جوانان، می‌تواند از مهاجرت نخبگان جلوگیری کرده و توسعه علمی کشور را تضمین کند. این هدفی است که جشنواره با جدیت تعقیب می‌کند».

همکاری دانشگاه‌ها، صنعت و نهاد‌های دولتی

کمره‌ای در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی و پژوهشی و برخی مسئولان دولتی در دوره‌های مختلف جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان خبر داد و گفت: «جشنواره مورد توجه نهاد‌های ملی از جمله ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است».

اقتدار علمی، محور اصلی توسعه کشور

رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه توان واقعی کشور، نیروی انسانی آن است، گفت: «نه معادن و نه ثروت‌های دیگر، هیچ‌کدام به اندازه نیروی انسانی سازنده و خلاق نمی‌توانند موتور پیشرفت کشور باشند. اگر به دنبال اقتدار هستیم، باید اقتدار علمی داشته باشیم؛ زیرا جایگاه کشور‌ها در دنیا بر اساس توان علمی‌شان سنجیده می‌شود».

مشارکت در مرز‌های دانش بین‌المللی

وی با اشاره اینکه برخی ایده‌ها به سطح بالای کیفی رسیده است، افزود: «بسیاری از طرح‌ها و ایده‌هایی که در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ارائه شده، در سطح جهانی قابل ارائه‌اند و می‌توانند در توسعه مرز‌های علم و دانش نقش‌آفرینی کنند. به این ترتیب هم نیاز‌های داخلی کشور رفع می‌شود و هم مشارکت ایران در تولید دانش جهانی افزایش می‌یابد».

ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت و تقویت امید

کمره‌ای با بیان اینکه توجه به نخبگان جوان پیامد‌های مهم اجتماعی نیز دارد، گفت: «حمایت از ایده‌ها و تبدیل آنها به کسب‌وکار به ایجاد اشتغال، کاهش مهاجرت جوانان، افزایش امید و انگیزه و شکل‌گیری دستاورد‌های مثبت در سطح ملی منجر خواهد شد».

ارسال ۶۵۷ ایده از سراسر کشور به جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

در ادامه نشست شادی جمیلی، رئیس دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، گفت: امسال از تمام استان‌های کشور ایده دریافت کردیم. در مجموع ۶۵۷ ایده به پورتال ما ارسال شد که ۵۳۷ ایده مربوط به بخش ایده‌پردازان است. همچنین ما در پورتال جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بیش از ۶۰۰ داور داریم که زحمت غربالگری و مراحل مختلف داوری را برعهده دارند. امسال ۲۹۳ داور در حوزه‌های تخصصی مختلف به‌طور مستقیم در داوری مشارکت داشتند.

گفتنی است؛ آئین اختتامیه نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در هفته پژوهش و فناوری، روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ در سالن علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.