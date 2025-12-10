به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان؛ گفت: مامورین پاسگاه دندی این فرماندهی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین گشت زنی در محور دندی - زنجان یکدستگاه خودروی نیسان را شناسایی کردند.

سرهنگ یوسف خانی افزود : در عملیاتی، این خودرو توقیف و ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از آن موفق به کشف هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهنشان افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.