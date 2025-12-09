به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) از ساعت ۱۷:۱۵ تیم پرسپولیس در ورزشگاه دستگردی تهران میهمان پیکان است.

اوسمار ویرا سرخپوشان را برای این دیدار با ترکیب ابتدایی پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، تیویبیفوما، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده‌لو و علی علیپور به میدان خواهد فرستاد.

در مقابل هم ترکیب پیکان به این شرح است: عرفان اسفندیاری، میلاد باقری، منصور باقری، مرتضی تبریزی، مهدی نجفی، فراز امامعلی، سجاد جعفری، فرید امیری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی و افشین صادقی.