\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u0645\u062a \u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u062a \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u063a\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0641\u0627\u0636\u0644 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0622\u0632\u0627\u062f\u0634\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a.\n