معاون وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از اراضی بخش موچش کامیاران، استان کردستان را یکی از مناطق پیشرو کشور در اجرای طرح کشاورزی حفاظتی معرفی کرد. بنا بر الگوی کشت ابلاغی، این استان موظف است عملیات کشاورزی حفاظتی را در مجموع ۹۲۰ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدید از اراضی زراعی بخش موچش شهرستان کامیاران، استان کردستان را از مناطق موفق و پیشرو کشور در اجرای کشاورزی حفاظتی دانست و گفت نتایج این طرح در استان می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی مورد استفاده قرار گیرد.

نجفی با اشاره به عملکرد مطلوب کشاورزان کردستان اظهار داشت:کشاورزان استان با بهره‌گیری از روش‌های کشت مستقیم، کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی توانسته‌اند علاوه بر افزایش عملکرد، تناوب کشت مطلوبی ایجاد کنند.» وی افزود: «برنامه وزارت جهاد کشاورزی، توسعه این روش‌ها در سراسر کشور با استفاده از تجربه‌های موفق کردستان است.

در ادامه این بازدید، مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: بر اساس الگوی کشت ابلاغی، استان متعهد به اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی در ۸۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۱۰۵ هزار هکتار اراضی آبی است.

نقشبندی با اشاره به آثار این برنامه گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی در استان منجر به تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصولات زراعی شامل گندم، سیب‌زمینی، لوبیا، یونجه، کلزا و سایر دانه‌های روغنی خواهد شد.

وی کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری در واحد سطح و حفظ سلامت خاک را از مهم‌ترین مزایای توسعه کشاورزی حفاظتی عنوان کرد.