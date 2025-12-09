پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران دیدارهای هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:
جمعه ۲۱ آذر
فرد البرز - بعثت کرمانشاه
داوران: احسان اکبری، وحید هلیرودی، مسعود مرادی و وحید بایش ناظر: صادق نوری
مس شهر بابک - شناورسازی قشم
داوران: مصطفی مناجاتیپور، ابراهیم امتنانی، امین عمویی و امیر آرمند ناظر: فرهاد خوشنواز
هوادار تهران - نساجی مازندران
داوران: علی سام، حامد صفایی، سامان قلاوند و میلاد کهزادی ناظر: مسعود فرحنیا
صنعت نفت آبادان - نود ارومیه
داوران: مهرداد خسروی، هادی ابراهیمی، ابوالفضل بیات و ایمان احمدی ناظر: مسعود مرادی
پارس جنوبی جم - نیروی زمینی تهران
داوران: میلاد رحیم دشتی، رضا لیلامی، محمد رشید و امیرحسین یزدانی ناظر: امرالله طراح
شنبه ۲۲ آذر
شهرداری نوشهر - سایپا تهران
داوران: ناصر جنگی، فرید شرفی، امید شاکری و امید جمشیدی ناظر: مهدی الوندی
مس سونگون - نفت گچساران
داوران: امیر معصومیفر، یاسر عباسی، سالار استاد رحمانی و ابراهیم خاجانی ناظر: فرشید افشار
آریو اسلامشهر - داماشیان گیلان
داوران: سیاوش خالقی، مرتضی رجال زاده، وحید قاسمی و پوریا افشاریان ناظر: فرزاد بهرامی
نفت بندرعباس - مس کرمان
داوران: کیوان علیمحمدی، علیرضا شعرانی، حسین رحمتیزاده و هادی صحرایی ناظر: عبدالرسول استادزاده