اسامی داوران دیدار‌های هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال فصل ۱۴۰۵_۱۴۰۴ مشخص شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ آذر

فرد البرز - بعثت کرمانشاه

داوران: احسان اکبری، وحید هلیرودی، مسعود مرادی و وحید بایش ناظر: صادق نوری

مس شهر بابک - شناورسازی قشم

داوران: مصطفی مناجاتی‌پور، ابراهیم امتنانی، امین عمویی و امیر آرمند ناظر: فرهاد خوشنواز

هوادار تهران - نساجی مازندران

داوران: علی سام، حامد صفایی، سامان قلاوند و میلاد کهزادی ناظر: مسعود فرح‌نیا

صنعت نفت آبادان - نود ارومیه

داوران: مهرداد خسروی، هادی ابراهیمی، ابوالفضل بیات و ایمان احمدی ناظر: مسعود مرادی

پارس جنوبی جم - نیروی زمینی تهران

داوران: میلاد رحیم دشتی، رضا لیلامی، محمد رشید و امیرحسین یزدانی ناظر: امرالله طراح

شنبه ۲۲ آذر

شهرداری نوشهر - سایپا تهران

داوران: ناصر جنگی، فرید شرفی، امید شاکری و امید جمشیدی ناظر: مهدی الوندی

مس سونگون - نفت گچساران

داوران: امیر معصومی‌فر، یاسر عباسی، سالار استاد رحمانی و ابراهیم خاجانی ناظر: فرشید افشار

آریو اسلامشهر - داماشیان گیلان

داوران: سیاوش خالقی، مرتضی رجال زاده، وحید قاسمی و پوریا افشاریان ناظر: فرزاد بهرامی

نفت بندرعباس - مس کرمان

داوران: کیوان علی‌محمدی، علیرضا شعرانی، حسین رحمتی‌زاده و هادی صحرایی ناظر: عبدالرسول استادزاده