رزمایشهای متعدد، پایش مستمر و بسیج همه دستگاههای اجرایی برای مقابله با پشه آئدس در استان کرمان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان: تاکنون پشه آئدس آلوده به ویروس در جنوب استان مشاهده نشده امامشاهده این پشه در استانهایی دور از کانونهای آلوده، نشان میدهد انتقال میتواند از طریق جابهجایی انسان یا نقلوانتقال پشه انجام شود
کریمی افزود:در جنوب استان، پیش از مشاهده بیمار، خود پشه صید شد که این موضوع بیانگر آمادگی و هوشیاری تیمهای بهداشت، حشرهشناسی و پدافند زیستی است
پشه آئدس علاقهمند به محیطهای مرطوب و تاریک است وتخمهای این پشه حتی تا ۲۰۰ روز بدون آب قابلیت زیست دارند.
مردم باید خود در پاکسازی محیط اطراف خانهها اقدام کنند. حتی مقدار اندکی آب راکد در حد یک کف دست میتواند محل رشد این پشه باشد