پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: امروز اقتصاد صنعت کشور نیازمند عبور از تصمیمسازیهای اداری و گزارشهای نمایشی است و باید نتایج قابل لمس، اقتصادی و اثرگذار در میدان عمل به جامعه ارائه شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد شریعتمداری مدیر عالمل هلدینگ خلیج فارس در اختتامیه همایش «پتروفن» گفت: امروز اقتصاد صنعت کشور نیازمند عبور از تصمیمسازیهای اداری و گزارشهای نمایشی است و باید نتایج قابل لمس، اقتصادی و اثرگذار در میدان عمل به جامعه ارائه شود، مسیر پیشرفت کشور نیازمند نگاه جامع، نظارت دقیق، و همافزایی همه نهادهاست ودستیابی به اهداف بزرگ با توان فردی و جزیرهای ممکن نیست؛ این کار عزمی ملی میخواهد.
وی با اشاره به تجربه نظارت و فعالیت در مجموعههای مختلف اقتصادی و اجرایی کشور گفت: سازوکار نظارت در سالهای گذشته نیازمند بازتعریف بوده و امروز باید از نظارت منفعل و تشریفاتی عبور کرده و به سمت نظارت مؤثر، پیگیرانه و مسئلهمحور حرکت کنیم.
او با بیان اینکه «تجربه سالها فعالیت در وزارتخانهها و همکاری تیمهای مختلف مدیریتی» نشان داده است که انسجام و سینرژی میان بخشها میتواند نتیجهای چند برابر ایجاد کند، افزود: وقتی ارادهها در کنار هم قرار میگیرند، مسیر هموار میشود و تصمیمات به نتیجه میرسد. هرجا با هم بودیم، پیش رفتیم.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه توسعه متوازن و پایدار بدون توجه به واقعیتهای میدانی و محدودیتهایی مانند انرژی، آب و قوانین امکانپذیر نیست اظهار داشت: از آغاز تا پایان زنجیره تولید باید فکر شده حرکت کرد تا محصول نهایی قابل ارائه به جامعه و بازار باشد.»
شریعتمداری خطاب به مدیران و فعالان این حوزه گفت: تحقق اهداف ملی نیازمند قوت جمعیت و همافزایی است؛ این کار بزرگ با تلاش تکبعدی ممکن نیست. باید کنار هم باشیم، سهم بگذاریم و سهم برداریم تا قدمها مؤثر شود. نان و شب مردم بزرگترین مسئولیت ماست.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر اینکه دوره اعداد و آمار بدون پشتوانه واقعی به سر آمده» افزود: نتایج ارزیابیها و آزمونهای انجامشده نشان میدهد رویکرد جدید صنعت، میتواند آغاز مرحلهای تازه از بازگشت واقعی ارزش و درآمد به اقتصاد کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه جایگاه آموزش و تربیت نیروی متخصص در تحولات اقتصادی باید پررنگتر شود تصریح کرد: «روزگار خدمات فردی جزیرهای گذشته است و توسعه زمانی معنا پیدا میکند که سیاستها بر مبنای آموزش مستمر، انتقال تجربه و توانمندسازی نیروی انسانی استوار باشد.
وی تأکید کرد: مسیر پیشرو نقطه توقف نیست و قراردادها و همکاریهای شکلگرفته در این دوره، بستر حرکتهای بزرگتر اقتصادی خواهد بود. مجموعه اقدامات انجامشده باید بیش از گذشته دیده و قدردانی شود تا انگیزه ادامه مسیر افزایش یابد.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه اجرای برنامههای اقتصادی و افزایش بهرهوری در پروژههای پیشِرو، صنعت پتروشیمی سهم مؤثرتری در اقتصاد ملی، اشتغال و درآمد پایدار کشور داشته باشد.