آیین نکوداشت ستارگان دیروز و امروز وطن با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، نخبگان علمی، فرهنگی، ورزشی و قرآنی در سالن همایش باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، رئیس سازمان بسیج شهرداری کرج در آیین نکوداشت ستارگان دیروز و امروز وطن گفت: عزت، امنیت، سرافرازی و فرصت خدمتی که برای ما فراهم آمده، مرهون فداکاری‌های شهدا و جانبازانی است که از جان و مال و خانواده خود گذشته و این چراغ را به‌عنوان هدیه‌ای ارزشمند قرار دادند و وظیفه‌ی ما است در هر جایگاهی از این سرافرازان تقدیر کنیم.