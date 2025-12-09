مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش از افزایش ۳۹ درصدی آمار ورود مسافران دریایی در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت اله محمدی گفت: آمار تجمیعی مسافر و کالا از ابتدای امسال تا پایان آبان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.

او افزود: بررسی شاخص‌های جابه‌جایی مسافر و حجم مبادلات کالایی نشان می‌دهد فعالیت‌های دریایی کیش در مسیر صعودی قرار داشته و ظرفیت‌های حمل‌ونقل و تجارت دریایی کیش بیش از گذشته تقویت شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: در هشت‌ماه گذشته امسال، آمار مسافران ورودی لندینگ‌کرافت به ۲۲ هزار و ۲۰۶ نفر رسید و نسبت به ۲۰ هزار و ۱۵۲ نفر در مدت مشابه پارسال، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، گفت: مسافران خروجی نیز با ثبت ۲۱ هزار و ۷۷۶ نفر در مقایسه با ۱۹ هزار و ۵۲۸ نفر سال گذشته، ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

محمدی تصریح کرد: این آمار بیانگر افزایش تقاضای سفر‌های خانوادگی و سفر با خودرو از مسیر‌های دریایی و استمرار نقش کلیدی لندینگ‌کرافت‌ها در ورود گردشگران به کیش است.

او افزود: براساس آمار ثبت‌شده، مسافران ورودی در هشت‌ماه گذشته امسال به ۲ هزار و ۳۲۲ نفر رسیده که در مقایسه با یک‌هزار و ۶۷۱ نفر در سال ۱۴۰۳، ۳۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

محمدی خاطرنشان کرد: مسافران خروجی با ثبت ۲ هزار و ۳۱۰ نفر و رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته، بالاترین نرخ افزایش در میان شاخص‌های مسافری دریایی را به خود اختصاص داده‌اند و این رشد بیانگر توسعه خدمات ناوگان مسافربری دریایی و افزایش استقبال گردشگران از سفر‌های کوتاه‌برد دریایی است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، گفت: عملکرد بخش کالا نیز نشان‌دهنده روندی صعودی است و در هشت‌ماه گذشته امسال، حجم کالای ورودی شامل تجاری، غیرتجاری و نفتی به بنادر کیش به ۷۴ هزار و ۳۵۸ تن رسیده است و نسبت به ۴۴ هزار و ۱۵۲ تن مدت مشابه سال قبل، ۶۶ درصد رشد را ثبت کرده است.

عزت اله محمدی تصریح کرد: کالای خروجی با ثبت ۱۹۱ هزار و ۳۵ تن در مقایسه با ۱۷۷ هزار و ۸۴۴ تن سال گذشته، ۷ درصد افزایش را تجربه کرده است.

او افزود: افزایش حجم کالا به‌ویژه در حوزه اقلام مصرفی و مصالح عمرانی، نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پروژه‌های زیربنایی کیش است.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، گفت: مجموع شاخص‌های ورودی و خروجی از کیش بیانگر تقویت جریان مسافر و رشد پایدار در مبادلات کالایی و بهبود زیرساخت‌های خدماتی، نقش پررنگ‌تری در توسعه گردشگری، تجارت و زنجیره تأمین منطقه ایفا کرده است.

عزت اله محمدی افزود: روند افزایشی تردد و مبادله کالا، نشان‌دهنده ارتقای شرایط عملیاتی و فراهم شدن بستر مناسب برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری در ماه‌های آینده است.