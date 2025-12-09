به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این دوره، میترا نوری ناظر ایرانی فدراسیون جهانی هندبال، پس از تجربه‌ای موفق در نظارت بر دیدار افتتاحیه میان تیم‌های آلمان و ایسلند و چند دیدار دیگر‌ در مرحله اول و دوم گروهی، برای نظارت بر بازی حساس مرحله یک‌چهارم نهایی بین تیم‌های آلمان و برزیل نیز انتخاب شد. این مسابقه امروز (سه‌شنبه) در شهر دورتموند برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ کوبل داوری ایرانی شامل امیر قیصریان و احمد قیصریان نیز به دعوت فدراسیون جهانی هندبال در این دوره حاضر شدند و به قضاوت چند دیدار پرداختند.