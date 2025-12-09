پخش زنده
حرکت اتوبوسهای خط ۳۱ تا اطلاع ثانوی با تغییر مسیر همراه است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزاصفهان؛ معاون بهرهبرداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: به علت انجام عملیات عمرانی در مسیر خیابان آپادانا، تغییراتی در خط ۳۱ اتوبوسرانی اصفهان اعمال شده است.
حسین پناهی افزود: حرکت اتوبوسهای این خط تا اطلاع ثانوی با تغییر مسیر همراه است و رفتوبرگشت از مسیر فلکه فیض و حاشیه زایندهرود انجام میشود.
از شهروندان تقاضا میشود برای برنامهریزی بهتر سفرهای درونشهری خود از این مسیر جدید استفاده کنند.
از ابتدای فعالیت مدیریت شهری در دوره کنونی، ۳۸۵ دستگاه انواع اتوبوس خریداری شده است که بخشی از آنها را اتوبوسهای ۸.۵ متری (میدل باس) تشکیل میدهد.