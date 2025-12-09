۱۵ مادر همدانی به خاطر جرائم غیرعمد ماههاست که دربند شدند مادرانی که بخاطر مهر مادری و دلسوزی برای خانواده شان جرائم غیرعمد مرتکب شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته مدیرعامل ستاد دیه استان همدان جمع بدهی این ۱۵ مادر ۴۰ میلیارد تومان است که با پویشی که به راه افتاده است مهر و کمک همیشگی خیران را می‌طلبد تا روز مادر بتوانند در آغوش گرم خانواده باشند.

خیران نیک اندیش برای شرکت در این پویش می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۳۰۷۱۲ بانک ملی، ۶۲۷۳۸۱۱۰۳۸۳۷۹۸۰۳ بانک سپه و ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۵۱۸۴ بانک ملت مبالغ اهدایی خود را واریز کنند.