رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی، گفت: تهدیدات مختلفی منابع ژنتیکی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی آقایی، گفت: درسالهای اخیر بیش از پنج میلیارد تومان از طریق مرکز ملی و معادل آن از موسسات تحقیقاتی برای توسعه و پشتیبانی کلکسیونها اختصاص یافته است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیها، فهرست منابع ژنتیکی و استاندارد کلکسیونها به زودی نهایی و به عنوان مبنای فعالیتهای پژوهشی، تجاری و صادراتی در کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی، گفت: تهدیدات مختلفی از جمله بهرهبرداری بیش از حد، جایگزینی نژادهای اصلاحشده و تخریب زیستگاهها، منابع ژنتیکی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و به همین دلیل، تدوین قوانین مناسب و اجرای دقیق آنها در سطح ملی و بینالمللی ضروری است.
آقایی با اشاره به اهمیت حقوقی و قانونی مدیریت منابع ژنتیکی در کشور گفت: حفظ و افزایش تولید مواد غذایی، انطباق کشاورزی با تغییرات اقلیمی، مبارزه با آفات و بیماریها و صیانت از دانش سنتی و بومی از اولویتهای اصلی این مرکز است.
وی به قانون حفاظت از منابع ژنتیکی مصوب ۱۳۹۶ اشاره کرد و دستگاههای متولی اجرای آن را شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست معرفی کرد.
رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی با بیان اینکه اجرای قانون تنها به معنی حفظ منابع ژنتیکی نبوده، بلکه بهرهبرداری مناسب و پایدار از آنها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: این بهرهبرداری شامل صدور مجوزهای پژوهشی، صادرات و فعالیتهای تجاری است که بر اساس دستورالعملها و کدهای اختصاصی مدیریت میشود.
آقایی در پایان افزود: فهرست منابع ژنتیکی مجاز و غیرمجاز تهیه شده و مبنای صدور مجوزهای صادراتی و پژوهشی قرار میگیرد؛ همچنین، استانداردسازی کلکسیونهای اصلی و پشتیبان در حوزه گیاهی و باغبانی در حال انجام است و پس از تکمیل، اطلاعات و اعتبارات سالانه برای حمایت از کلکسیونها تخصیص مییابد.