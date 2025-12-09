معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به برگزاری همایش مشترک تجار و کارآفرینان ایرانی و قزاقستانی در شهر آستانه در جریان این سفر افزود: با توجه به سابقه تاریخی روابط میان دو ملت ایران و قزاقستان، برگزاری رویدادهای فرهنگی شامل نمایشگاه اسناد و رونمایی از چند کتاب در خصوص اشتراكات فرهنگی و تاریخی دو کشور بخش دیگری از برنامه‌های این سفر خواهد بود.

به گفته سنایی، رئیس جمهور در ادامه و به دعوت همتای ترکمنستانی خود، با سفر به این کشور، روز جمعه در نشست بین‌المللی «صلح و اعتماد» شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

مشاور سیاسی رئیس جمهور تصریح کرد: در این سفر، دکتر پزشکیان با رهبر و رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و در خصوص موضوعات مختلف روابط دوجانبه از جمله حوزه‌های انرژی، تجارت و ترانزیت گفتگو خواهد کرد. پزشکیان همچنین در حاشیه این نشست بین‌المللی با سران کشورهای شرکت کننده نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.

سنایی گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای تقویت سیاست همسایگی و به ویژه گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی قائل است و معتقدیم با توجه به اشتراكات فراوان فرهنگی، تاریخی، تمدنی و قرابت جغرافیایی، زمینه‌های زیادی برای توسعه مناسبات دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای وجود دارد.