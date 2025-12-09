پخش زنده
معاون سیاسی رئیس جمهور ضمن اعلام خبر سفر رئیسجمهور پزشکیان به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان در پایان هفته جاری، برنامهها و رویدادهای این سفرها را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهدی سنایی با بیان اینکه دیدار سعود پزشکیان از جمهوری قزاقستان، بنا به دعوت رسمی آقای توکایف، رئیس جمهور قزاقستان و در چارچوب سفر رسمی دوجانبه انجام میشود، اظهار داشت: طی این سفر موضوعات متعدد دوجانبه در حوزههای مختلف و مسائل منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و بیش از ۱۰ سند همکاری در حوزههای مختلف فرهنگی، قضایی، اقتصادی و ترانزیت در حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا میشود.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با اشاره به برگزاری همایش مشترک تجار و کارآفرینان ایرانی و قزاقستانی در شهر آستانه در جریان این سفر افزود: با توجه به سابقه تاریخی روابط میان دو ملت ایران و قزاقستان، برگزاری رویدادهای فرهنگی شامل نمایشگاه اسناد و رونمایی از چند کتاب در خصوص اشتراكات فرهنگی و تاریخی دو کشور بخش دیگری از برنامههای این سفر خواهد بود.
به گفته سنایی، رئیس جمهور در ادامه و به دعوت همتای ترکمنستانی خود، با سفر به این کشور، روز جمعه در نشست بینالمللی «صلح و اعتماد» شرکت و سخنرانی خواهد کرد.
مشاور سیاسی رئیس جمهور تصریح کرد: در این سفر، دکتر پزشکیان با رهبر و رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و در خصوص موضوعات مختلف روابط دوجانبه از جمله حوزههای انرژی، تجارت و ترانزیت گفتگو خواهد کرد. پزشکیان همچنین در حاشیه این نشست بینالمللی با سران کشورهای شرکت کننده نیز دیدار و گفتوگو خواهد داشت.
سنایی گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای تقویت سیاست همسایگی و به ویژه گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی قائل است و معتقدیم با توجه به اشتراكات فراوان فرهنگی، تاریخی، تمدنی و قرابت جغرافیایی، زمینههای زیادی برای توسعه مناسبات دوجانبه و همکاریهای منطقهای وجود دارد.