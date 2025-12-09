پخش زنده
۲ میلیارد ریال به یک مالباخته در فضای مجازی بازگردانده شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهرگفت: در پی وصول شکایت فردی به پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر مبنی بر کلاهبرداری از وی در فضای مجازی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ علی سبحانی افزود: ۲ میلیارد ریال فردی که از طریق ارسال لینک جعلی از او کلاهبرداری شده بود به حسابش بازگردانده شد.
وی در ادامه گفت: در بررسیها مشخص شد شاکی پیامک ابلاغ قضائی حاوی لینک جعلی را دریافت کرده که پس از وارد شدن به لینک مربوطه مبلغ ۲ میلیارد ریال از حسابش برداشت شده بود.
بگفته فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر رد پای کلاهبردار در یکی از استانهای کشور بدست آمد که پس از هماهنگیهای صورت گرفته با مبادی مربوطه حسابهای بانکی وی مسدود و سرانجام وجه کلاهبرداری شده به مالباخته بازگردانده شد.