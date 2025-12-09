از برگزاری رزمایش تمام عیار زلزله فرضی با عنوان صلابت آذربایجان یاد بود شهید مهدی زرتاجی در ۱۸و ۱۹ آذرماه در شهر جدید شهریار تبریز خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرشی در جمع خبرنگاران

وی افزود: این رزمایش با حضور ۳ هزار نفر از نیرو‌های دستگاه‌های امدادی، خدمات رسان و نیرو‌های انتظامی برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری هم گفت:کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا با هدف حفظ سلامتی مردم به خصوص قشر‌های آسیب پذیر و کاهش آسیب‌های آلایندگی تصمیماتی شامل افزایش کیفیت بنزین مصرفی، بازتوانی نیروگاه تبریز و جلوگیری از فعالیت صنایع آلاینده در شعاع ۳۰ کیلومتری حومه شهر‌ها به ویژه تبریز برای مدیریت بحران می‌گیرد.