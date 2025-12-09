به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فریدن گفت: یک دستگاه کامیون حامل ۳۸ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان توقیف شد.

سرهنگ جواد افشاری افزود: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن حین گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

بگفته فرمانده انتظامی شهرستان فریدن ماموران در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، ۳۸ راس گوسفند قاچاق و بدون مجوز را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش احشام کشف شده را ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده خودرو پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.