با موافقت کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اگر سوال از وزیر در دستور کار صحن علنی قرار داشته باشد، بحث اقناع و عدم اقناع سوال از وزیر بلافاصله به رای گیری در صحن گذاشته می‌شود و قانع شدن یا نشدن سوال کننده حذف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نشست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور رییس، هیات رییسه و اعضای کمیسیون با دستورکار طرح اصلاح ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص این ماده قانونی که در مورد سوال از وزرا و بحث اقناع و عدم اقناع نماینده و مجلس از وزرا است، بحث و بررسی‌های مفصلی صورت گرفت و نمایندگان عضو کمیسیون نقطه نظرات خود را در خصوص طرح اصلاح ماده ۲۰۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کردند.

در پایان نشست، مقرر شد؛ اگر سوال از وزیر در دستورکار صحن علنی قرار داشته باشد، بحث اقناع و عدم اقناع سوال از وزیر بلافاصله به رای گیری در صحن گذاشته شود و قانع شدن یا نشدن توسط سوال کننده حذف شد. لازم به ذکر است که این مصوبه در نشست علنی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.